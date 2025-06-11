SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, 2025’te başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme öncesi sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Yeni Halk Sağlığı Yönetim Platformu (HYP) düzenlemeleri, bayram mesaileri ve personel eksikliği gibi konular öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Ağustos 2025’te başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunları SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken tarafından masaya yatırıldı.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, Akarken, sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarına yönelik talepleri sıraladı.

HYP DÜZENLEMESİ VE MAAŞ KAYIPLARI

Halk Sağlığı Yönetim Platformu (HYP) üzerinden yapılan düzenlemeyle aile sağlığı hemşireleri ve ebelerin sorumlulukları arttı. Vital bulgu ve yaşlı sağlığı değerlendirmelerinde yüzde 90 başarı sağlanırsa maaş katsayısı 1,1978’e yükseliyor, aksi takdirde 0,9021’e düşerek ciddi maaş kaybına yol açıyor.

Akarken, bu yükün çalışanların omzuna yüklendiğini ve sahadaki uygulamanın zorlayıcı olduğunu belirtti.

“BAYRAMDA GÖREVDELER, AMA HAK ETTİKLERİNİ ALAMIYORLAR”

Bayramda görev yapan sağlık çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin asgari ücretin saatlik karşılığının altında kaldığını vurgulayan SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, bayram farkı alamayan, nöbet ücretleri emeğinin karşılığı olmayan sağlık çalışanları haklarını istediğini söyledi.

Akarken, toplu sözleşme sürecinin sadece zamla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, güvenliği, eğitimi ve aile yaşamını gözeten bir sözleşme yapılmalı. SAHİM-SEN olarak emekçilerin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

İŞTE TALEPLER

SAHİM-SEN, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini şu başlıklar altında sıraladı:

Taban Aylık ve Kıdem Artışı: Taban aylık güncellenmeli, emekliliğe yansıyan tek kalem maaş ödemesi yapılmalı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı.

Yıpranma Payı ve Ek Gösterge: 90 gün fiili hizmet süresi geçmişe dönük uygulanmalı, 1. dereceye ulaşanlara 3600 ek gösterge verilmeli.

Sağlıkta Şiddet: Caydırıcı cezalar düzenlenmeli, X-ray cihazları ve yeterli güvenlik personeli sağlanmalı.

Bilimsel Çalışmalar: Ar-Ge için maddi-manevi destek ve araştırma izni verilmeli.

Kreş ve Liyakatli Atamalar: Kreş zorunlu olmalı, personel eksikliği liyakat esaslı atamalarla giderilmeli.

Engelli Yakınlarına Eğitim İzni: Engelli çocuğu veya eşi olanlara eğitim izni düzenlenmeli.