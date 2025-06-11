Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Anne Üniversitesi Projesi’nden öğrenciler mezun oldu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Anne Üniversitesi Projesi’nden öğrenciler mezun oldu.

Ordu’da yaşayan annenlerin kendilerini tanımaları, potansiyellerinin farkına varmaları, aile içi iletişimlerini güçlendirmeleri ve sağlıklı yaşam davranışlarını kazanmalarına katkı sağlanması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen Anne Üniversitesi’nde ilk öğrenciler eğitimlerini tamamladı.

Annelere eğitim boyunca bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitimlerin verildiği programda 8 haftalık eğitim sonunda 21 anne mezun oldu.

“ÜNİVERSİTEMİZ İLE BÖYLE BİR PROJE HAYALİMDİ”

Mezun olan anneler için düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, mezun olan anneleri tebrik etti.

Öğrenmenin beşikten mezara kadar olduğunun altını çizen Başkan Güler şöyle konuştu:

“Üniversitemiz ile böyle bir proje yapmak hayalimizdi. Bu da gerçek oldu. Zaten öğrenme beşikten mezara kadar devam ediyor. Burada da en güzel örneğini görüyoruz. Hayallerimiz üniversitemiz ile şehrimizin buluşmasıydı. Bunu da birlikte yapıyoruz. Tüm annelerimizi tebrik ediyorum.”

“BU MEZUNİYET ÖMÜR BOYU TAŞIYACAKLARI BAŞARI NİŞANESİDİR”

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Orhan Baş, bu projeye büyük destekleri için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Annelerin aldıkları belgenin ömür boyu bir başarı nişanesi olarak taşıyacaklarını söyleyen Rektör Baş konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Üniversitemizde gelişmeyi sürdürüyoruz. Şehrimizde Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla güzel bir ivme yakaladık. Bu programın gerçekleşmesinde bizlere çok desteği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyorum. Her programda bizleri destekliyor. Bizlerin var olduğu yerde olması bizlere güç ve enerji veriyor. Bugün annelerimiz bize öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. Burada alacakları belge sadece mezuniyet belgesi değil onların ömür boyu yanlarında taşıyacakları başarı nişanesidir.”

“YENİLENDİK, ÖĞRENDİK, PAYLAŞTIK”

Törende tüm anneler adına konuşan Leyla Eser ise “Bu süreçte her günümüz ayrı bir bilgi edinimi ve heyecan ile geçti. Yenilendik, öğrendik, paylaştık. Öğrenmeye ve öğretmeye çalışan annelerin ilk mezunlarıyız. Bizlere bu yolculukta yenilenmemizi sağladığınız için hepinize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mezuniyet törenine geçmeden önce Ordu Üniversitesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler sergilendi. Ardından protokol üyeleri tarafından eğitim sürecini başarı ile tamamlayan annelere mezuniyet belgeleri takdim edildi.