Corendon Airlines, 20. yılına özel Golf Trips Tour Tournaments turnuvasıyla Polonya ve Türkiye arasında golf turizmini güçlendirmeyi hedefliyor. Polonyalı amatör golfçüler, Belek'te final oynama şansı yakalayacak. Organizasyon, Corendon'un spor ve kültüre katkısını vurguluyor.ANTALYA (İGFA) - Polonya’nın önde gelen golf turizmi organizatörlerinden Golf Trips Tour ile iş birliğinde düzenlenen “Golf Trips Tour Tournaments”, Polonyalı amatör golfçülere Türkiye’nin gözde tatil ve golf destinasyonu Belek’te final oynama fırsatı sunuyor.

Corendon Airlines'ın desteğiyle mayıs ayında start alan turnuva serisi, Polonya'nın farklı şehirlerindeki seçkin golf sahalarında düzenlenen altı ayak sonunda, 11 Kasım 2025 tarihinde Cullinan Belek’in ev sahipliğinde gerçekleşecek büyük finalle tamamlanacak.

Kurulduğu günden bu yana milyonlarca yolcuyu hayalleriyle buluşturan Corendon Airlines, 2025 yılında 20. yaşını kutluyor. Corendon, bu kapsamda hayata geçirdiği projelerle turizm ve havacılık sektörleriyle beraber aynı zamanda sporun gelişimine de katkı sağlamayı sürdürüyor.

Polonya’da düzenlenen “Golf Trips Tour Tournaments” turnuvalarında başarılı olan oyuncular, Türkiye’nin golf turizmindeki önemli destinasyonu Belek’te, lüks konaklama ve üst düzey bir final organizasyonuyla ödüllendirilecek. Katılımcılar, Corendon Airlines’ın Polonya çıkışlı Antalya uçuşları sayesinde turnuvaya kolaylıkla ulaşabilecek. Ayrıca turnuva kapsamında golf çantası taşıma desteği, özel ödüller ve çeşitli sürprizler de oyuncuları bekliyor.

“GOLF SPORUNUN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYI VE KÜLTÜREL BAĞLARI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 20. yılını kutladıkları bu anlamlı yılda, sporun birleştirici gücüne inanan bir marka olarak uluslararası projelere imza atmayı sürdürdüklerini söyledi. Golf Trips Tour Tournaments organizasyonda yaptığımız iş birliği, bu vizyonun somut bir yansıması olduğunu ifade eden Karaer, "Polonya’daki amatör golfçüleri, Türkiye'nin golf başkenti Belek’te ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk olacak. Bu organizasyonun, sadece sporun gelişimine değil, aynı zamanda ülkeler arasında kültürel bağların güçlenmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Havacılık deneyimimizi, sporun dinamizmiyle buluşturarak katılımcılarımıza unutulmaz bir yolculuk yaşatmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğinin önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.