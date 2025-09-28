Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, devletin sunduğu vergi muafiyeti, sigorta primi teşviki ve yer tahsisi gibi desteklerden yararlanıyor. Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) alan işletmeler, genişletilen devlet desteklerine e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, devletin sağladığı teşvik ve desteklerle güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan avantajlar, girişimciler için önemli fırsatlar yaratıyor.

Desteklerden faydalanmak isteyen işletmelerin öncelikle e-Devlet üzerinden Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) alması gerekiyor.

Söz konusu belge; vergi indirimi, KDV muafiyeti, yer tahsisi ve sigorta primi teşvikleri gibi imkanları açıyor. Başvuru süreçleri ve detaylar, ilgili bakanlıkların resmi sitelerinde yer alıyor.

VERGİ AVANTAJLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 sonrası kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançlarını 5 vergilendirme dönemi boyunca gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuyor. Ayrıca, YTB kapsamındaki makine ve teçhizat alımları KDV’den istisna. İşletmelerin, bu avantajları kullanmak için mali müşavirleriyle irtibata geçerek vergi beyannamelerinde istisna beyan etmeleri gerekiyor.

SGK’DAN İSTİHDAM DESTEĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli, genç, kadın ve sosyal yardım alan bireylerin istihdamında sigorta primi teşviki sağlıyor. Asgari ücret desteği, özel sektör işverenlerine maliyet avantajı sunarken, Cumhurbaşkanı Kararı’yla düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sigorta primleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. Genç, kadın ve mesleki belge sahibi çalışanların primleri ise İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor.

YER TAHSİSİ VE DİĞER DESTEKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yer tahsisi ve yatırım teşvikleriyle kreş işletmecilerini destekliyor. Bu imkanlar, yeni kurulan veya büyümeyi hedefleyen işletmeler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, girişimcileri teşviklerden yararlanmaya davet ederek, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini vurguladı. İşletmelerin, mali müşavirleriyle koordinasyon içinde süreci yönetmesi öneriliyor. Destekler, özel kreş ve gündüz bakımevlerinin sürdürülebilirliğini artırarak sektöre ivme kazandırıyor.