Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi, vatandaşların büyük sıkıntılar çektiği Alaşehir Dağarlar Mahallesi’ndeki 40 yıllık toprak yolu asfalta kavuşturdu. Bölge halkının yoğun olarak kullandığı yol aynı zamanda Alaşehir-İzmir Kiraz bağlantısını sağlıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde yoğun asfalt çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesi Dağarlar Mahallesi Kayalar mevkiindeki 40 yıllık yol sorununu çözüme kavuşturdu. Açıldığı 1985 yılından bugüne asfalt çalışması yapılmayan ve vatandaşların büyük sıkıntılar çektiği 6 kilometrelik yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması başlatıldı.

Alaşehir’in kanayan yaralarından birinin daha tedavi edildiği söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Asfalt sezonunun sonuna geliyoruz ama çalışmalarımız devam ediyor. Dağarlar-Kayalar’da daha önce alt yapısını hazırladığımız stabilize yol çalışmamız tamamlanıyor. Yaklaşık 80 hane 40 yıldır buradaki çamurlu yoldan geçiyor, araçları batıyordu. Artık vatandaşlarımız güvenli yollardan seyahat edecekler. Bu çalışmadaki katkılarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya, Büyükşehir Fen İşleri Dairesine ve Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Şube Müdürlüğü’ne çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Alaşehir’in bir kanayan yarasını daha tedavi etmiş olduk” dedi.

Sürekli toprak yolu kullandıklarını söyleyen Dağarlar Mahalle Muhtarı Yasin Şahan, “40 yıldır topraklı, çamurlu yolu kullanıyoruz. Bu yolda çok sıkıntılar çektik. Araçlarını çamurda bırakıp giden vatandaşları gördük. Bu yol bizim için kanayan yaraydı. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’dan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’ndan. Bizi asfalta kavuşturdu. Vatandaşlarımız da rahatladı" dedi.