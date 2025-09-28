TBMM Başkanı Kurtulmuş’u, Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanında Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile diğer ilgililer karşıladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Kurtulmuş ile Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Budapeşte’ye ulaştı. Kurtulmuş, Budapeşte’de Macaristan Ulusal Meclisi’ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Laszlo Köver ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacağı bildirildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından da kabul edilecek. Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra, küresel ve bölgesel konular ele alınacağı kaydedildi.

Macaristan Meclis Başkanı Köver ile Türkiye Maarif Vakfı ilköğretim okulu ve lisesinin yeni binasının açılışını yapacak Kurtulmuş ayrıca Macaristan’da, Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret edecek Kurtulmuş, ayrıca TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını da izleyecek.