Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle dere yatağı taştı, 8 araç sürüklendi ve bazı evlerin zemin katlarını su bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 310 personel ve 72 araçla çalışmaların sürdüğünü, can kaybı olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde yoğun yağışlar sele yol açtı.

Bülbül Deresi’nin taşması sonucu 8 araç dere yatağına sürüklendi, bazı evlerin zemin katları su altında kaldı.

310 PERSONEL VE 72 ARAÇLA MÜDAHALE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayla ilgili yürütülen çalışmaları ve son durumu duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1923374817912226129

Bakan Yerlikaya, AFAD, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile diğer kurumlardan toplam 310 personel ve 72 araçla sahada çalışıldığını belirtti. Dere yatağına sürüklenen tüm araçların bulunduğu, zarar ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Su baskınlarıyla ilgili 90 ihbar alındığı, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

AFAD Başkanı ve ilgili daire başkanlarının olay yerinde gelişmeleri takip ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, “Su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kadirli ilçesinde yoğun yağış sebebiyle selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunmuştu.