Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa ilçesi Ilıca Mahallesi’nde bulunan Ilıca Irmağı boyunca yürüyüş yolu çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahalleler ve imarlı alanlarda yapılan modern yollar, sosyal yaşam alanları ve yeni birçok proje ile Ordu’ya basamak atlatılıyor. Turizmin gözde mekanları da bu çalışmalar dahilinde daha da estetik ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri Fatsa ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde Ilıca Irmağı boyunca yürüyüş yolu yapımı gerçekleştirdi. Sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri olan Ilıca Kaplıcası’nın da bulunduğu Ilıca Mahallesi’nde yer alan ırmak boyunca 500 metre uzunluğunda inşa edilen yürüyüş yolunda çalışmalar bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ilıca Irmağı kenarında yapılan bu yürüyüş yolu hem kaplıcaya gelen ziyaretçilere hem de mahalle sakinlerine hitap edecek. Bölgeye yapılan yürüyüş yolu mahalleye estetik kazandırırken vatandaşlardan da oldukça beğeni kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam edecek.