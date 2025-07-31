İzmir Çiğli Belediyesi’nin yaz boyunca sürdürdüğü kültürel etkinlikler, mahalle sakinlerini sanatla buluşturmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - “Mahallede Tiyatro Var” etkinliğinin ilk durağı Evka 2 Mahallesi oldu. Çocukların büyük ilgi gösterdiği interaktif “Atık X” adlı çocuk oyunu, miniklere hem keyifli anlar yaşattı hem de çevre bilinci kazandırdı.

Evka 2’de sahnelenen oyunda çocuklar, gösteriye aktif olarak katılarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Çevre temizliği ve geri dönüşüm temasıyla sahnelenen oyun sayesinde minikler, eğlenirken çevreyi korumanın önemini de öğrendi.

SIRADAKİ DURAĞI EGEKENT

Tiyatro şöleni hız kesmeden devam edecek. Etkinliğin ikinci buluşması, 5 Ağustos Salı günü saat 20.30’da Egekent Mahallesi Pazar Yeri’nde gerçekleşecek. Yaz akşamlarına renk katan “Mahallede Tiyatro Var” etkinliği, 20 Ağustos Çarşamba günü Güzeltepe Mahallesi’nde tiyatrosever miniklerle buluşacak.

BAŞKAN YILDIZ: “SANATI MAHALLELERİMİZE TAŞIYORUZ”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaz boyunca kültürel etkinliklerin süreceğini belirterek şunları söyledi; “Çocuklarımızın ve ailelerimizin yaz akşamlarını keyifli vakit geçirerek değerlendirmelerini istiyoruz. ‘Mahallede Tiyatro Var’ etkinliği ile hem kültürü hem de sanatı mahallelerimizin sokaklarına taşıyoruz. Özellikle çevre bilincini aşılayan ‘Atık X’ oyunu ile miniklerimize hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyoruz. Amacımız, Çiğli’de sanatın herkesin ulaşabileceği bir noktaya gelmesini sağlamak.”