Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde kurulan Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunda Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanıyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Sezona güçlü bir başlangıç yapan Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, şehre yeni bir heyecan ve gurur kaynağı olmayı hedefliyor.

Belediye Başkan Hanifi Toptaş, antrenmanlara başlayan takımı ziyaret ederek teknik ekip ve sporcularla bir araya geldi. Takımın sadece profesyonel bir ligde mücadele etmeyecek, aynı zamanda altyapı çalışmalarına önem vererek geleceğin yıldızlarını yetiştirecek bir vizyonla kurulduğunu vurguladı. Başkan Toptaş, “Bugün Onikişubat için tarihi bir adım atıyoruz. Belediyespor Voleybol Takımımız artık resmen sahada. Amacımız gençlerimize sporu sevdirmek, şehrimizi gururla temsil etmek ve voleybolu en üst seviyede yaşatmaktır” dedi.

Kulüp, altyapıya özel önem vererek çocuklara ve gençlere açık voleybol okullarıyla sporun yaygınlaşmasını sağlayacak. Kurulacak altyapı akademileri sayesinde hem şehirde spor kültürü geliştirilecek hem de genç yetenekler Türk voleyboluna kazandırılacak.

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Başkan Toptaş, Onikişubat’ın marka değerine katkı sağlayacak bu girişimin önemini vurgulayarak, “Altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten kültür-sanata kadar her alanda çalışıyoruz. Belediyespor’umuzun voleybol takımıyla hem şehrimiz gençlerine yeni bir vizyon açıyoruz hem de Türkiye liglerinde Onikişubat adını gururla duyuruyoruz” dedi.

Kulüp yönetimi ayrıca, takımın başarıları, altyapı çalışmaları ve özel içeriklerini sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşarak taraftarlarla güçlü bir iletişim kurmayı planlıyor.