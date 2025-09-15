Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günübirlik gerçekleştireceği Katar ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına vekalet etmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görevlendirildi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar Devleti’ne yapacağı ziyaret sırasında, 15 Eylül Pazartesi gününü kapsayan vekalet dönemi için Cevdet Yılmaz resmen atandı.

Tezkere metninde, “15 Eylül 2025 tarihinde Katar Devleti’ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106. maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecektir” ifadelerine yer verildi.