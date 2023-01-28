Murat Şahinoğlu tek aday girdiği kongrede delegelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçilirken, yönetim kurulunda Fahrettin Keleş ve Recep Gençer görev aldı.

Sendika Genel Başkanı Devlet Sert, kongrede yaptığı konuşmada, çalışma hayatının sorunlarından söz etti. Sert, “Emeğe karşı nerede bir haksızlık varsa orada olmak zorundayız. Son günlerde 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin mobbing dahil artarak yoğunlaşan sıkıntıları var. Bunların çözümü için devredeyiz” dedi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Bayburt Şubesi Başkanı Murat Şahinoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bizler bu güzel vatanın her bir köşesinde halkımızın sağlık hizmetini en iyi şekilde almasına yardımcı olan sağlık işçileriyiz. Bizler devletimizin bize emanet ettiği yardıma ihtiyaç duyan yaşlılarımızın, hayatlarını tek başına idam ettiremeyen engelli bireylerimizin, yuva hasreti, anne-baba özlemi çeken, kimsesiz yavrularımızın tutunduğu dal, başını yasladığı sine, tuttuğu eliz. Biz bu büyük devletin, bu merhametli milletin vicdanı sağlık ve sosyal hizmet işçileriyiz.

200 bin üyeli, işkolunda Türkiye’nin en büyük sendikası Öz Sağlık-İş’in çatısı altında olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sendikamıza emek veren, bugünlere getiren herkese şükranlarımızı sunuyor, Allah razı olsun diyoruz. Bizim yolculuğumuz Öz Sağlık-İş sendikamızın gücüne güç katma yolculuğudur.

Bugün Bayburt Şubemizin ilk kongresi, ilk genel kurulu. Bu özel günümüzde elimizi tuttuğunuz, yüreğimizdeki heyecana varlığınızla ortak olduğunuz, ilk kez yaptığımız kongremizin heyecanını bizimle paylaştığınız için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Hep birlikte güçlüyüz ve bu gücü arkamıza alarak çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Genel Kurula Genel Başkan Devlet Sert, Genel Başkan Yardımcıları Remzi Karataş ve Süleyman Doğan, Genel Başkan Danışmanı Fadlı Erdem, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Bayburt Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hazar Altuntaş, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Selman Çelik, Bayburt Devlet Hastanesi Müdürü Savaş Karabulut, Bayburt Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Arif Akçan, MEMUR-SEN Konfederasyonu Bayburt İl Başkanı Kenan Turan, HAK-İŞ Konfederasyonu Bayburt İl Başkanı Dursun Ali Türk, Sağlık-Sen Bayburt Şube Başkan Yardımcısı Ömer Hoso, Öz Sağlık-İş Sen Erzurum Şube Başkanı Ebru Kılıç, Öz Sağlık-İş Sen Trabzon Şube Başkanı Engin Erbaşaran, Öz Sağlık-İş Sen Rize Şube Başkanı Bahadır Mafratoğlu, Öz Sağlık-İş Sen Batman Şube Başkanı Ahmet Altunç ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sen Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sen Kars Şube Başkanı Adnan Yerli ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sen Bitlis Şube Başkanı Burhan Geldegül ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sen Erzincan Şube Başkanı Metin Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sen Muş Şube Başkanı Ferhat Asya ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sen Siirt Şube Başkanı Sabahattin Eryeşil ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sen Gümüşhane Şube Başkanı Hamiye Ayşe Uçan ve yönetim kurulu üyeleri, Öz Sağlık-İş Sen Ardahan Şube Başkanı Kurtuluş Kayatürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.