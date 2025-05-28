SASKİ, SAÜ Makine Mühendisliği öğrencilerini tesislerinde ağırlayarak su yönetimi ve enerji üretimi tesislerinde kapsamlı bir gezi düzenledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geleceğin mühendislerini tesislerinde misafir etti. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Hidrolik Makineler dersi kapsamında ADASU Hidroelektrik Santrali (ADASU HES), Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Göl Tesisleri’ni ziyaret etti.

Düzenlenen gezi, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle pekiştirme imkanı sundu. Öğrenciler sudan enerji üreten süreçteki tüm makine ve sistemleri detaylı bir şekilde incelediler.

İLK DURAK ADASU HES

Gezinin ilk durağı, Türkiye'de yerel yönetimler tarafından kurulan ilk Hidroelektrik Santrali ADASU HES oldu.

Tesiste öğrenciler, Sakarya Nehri'nden alınan suyun türbinler aracılığıyla nasıl elektriğe dönüştürüldüğüne dair sistemleri detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldu. Uzmanlar tarafından sürdürülebilir enerji üretimi kapsamında toplanan veri ve performans göstergeleri de öğrencilerle paylaşıldı.

ARITMA TESİSİNDEKİ MAKİNELER TANITILDI

Gezinin ikinci durağı Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi oldu. Burada geleceğin mühendisleri, suyun fiziksel ve kimyasal arıtım aşamalarını, modern otomasyon sistemlerini ve uygulanan kalite kontrol süreçlerini yakından gözlemledi.

GÖL TESİSLERİNDEN ŞEHİR ŞEBEKESİNE

Düzenlenen teknik gezinin son aşamasında Göl Tesisleri ziyaret edildi. Burada, suyun depolama ünitelerinden şehir şebekesine nasıl aktarıldığı tüm aşamalarıyla aktarıldı. Dağıtım sistemleri, basınç kontrol mekanizmaları ve dağıtım ağı hakkında bilgiler alan öğrenciler, aynı zamanda enerji verimliliği konularında da önemli bilgiler edindi.

BU ŞEHİR HEPİMİZİN

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Bu şehir hepimizin anlayışıyla geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi tesislerimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Öğrenmeye açık ve hevesli gençlerimize tesislerimizi tanıtarak kullandığımız makine ve sistemler hakkında detaylı bilgiler sunduk. Öğrencilerimizin yanında olmaya ve eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.