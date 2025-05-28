Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğunu ağırlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, organizasyona dair detayların kamuoyuyla paylaşıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, BELTAŞ Genel Müdürü İbrahim Doğan, Kültür AŞ Genel Müdürü Ferhat Çelik ve organizasyonun sponsor firmalarının temsilcileri katıldı. Sponsorlar arasında; Er-Bakır Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, Er-Bakır A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Sedat Erikoğlu, Gamateks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aydınlı, Ozanteks Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Katrancı, Pamukkale Kablo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kavaklıoğlu, Denizli Özel Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Erdemir ve Varol Gurme işletmecisi Can Musa Varol yer aldı.

KIZILORDU KOROSU KONSERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Toplantıda Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ile ilgili bilgilendirme yapılırken, koroya dair özel olarak hazırlanan tanıtım filmleri de katılımcılara izletildi. Toplantıda konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yurtdışı programı nedeniyle basın toplantısına katılamadığını söyledi. Genel Sekreter Bozbaş, düzenlenen etkinliğin sıradan bir sponsor organizasyonundan çok daha fazlası olduğunu belirtti. Şehri tüm paydaşlarıyla birlikte yönetme hedefinde olduklarını vurgulayan Bozbaş, şu ifadeleri kullandı: “Bugünkü birlikteliği çok önemsiyoruz. Bu, sadece büyük bir organizasyonun sponsorluğu değil; bu tür kültürel organizasyonları birlikte yapma arzusudur. Şehri hep birlikte daha ileriye taşıma gayreti içerisindeyiz. Yaptığımız işlerde ‘biz yaptık, oldu’ anlayışından ziyade, doğrusu ve yanlışıyla birlikte yaptık anlayışını hâkim kılmak istiyoruz.”

BOZBAŞ: “MUTLU İNSANLARIN ŞEHRİ DENİZLİ’Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Sanatın kente olan etkisini de değerlendiren Bozbaş, şunları söyledi, “Sanatla iç içe olan bir Denizli hayal ediyoruz. Şehir modern sanatla buluştukça, estetik anlayış da gelişecek. Kentli, artık her yerde sanatsal imgeler görmek isteyecek, bu da bizi daha çok üretmeye teşvik edecek. Kentin caddesini, meydanını, parklarını buna göre tasarlayacağız.” Kent vizyonlarını anlatırken Eskişehir örneğine de değinen Bozbaş, “Bozkırın ortasında sanatla dönüşen bir şehir olan Eskişehir bizim için ilham kaynağı. Ege’nin başlangıç noktasında yer alan Denizli’yi; tarihi, doğası ve kültürüyle çok daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Yaşanabilir ve aidiyet duygusu yüksek bir kent oluşturmak istiyoruz. ‘Mutlu İnsanların Şehri Denizli’ hedefiyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Toplantının sonunda etkinliğe katkı sunan sponsor temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN SANAT DOLU GECEYE ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 20.30’da Laodikya Antik Kenti’nde gerçekleştirilecek olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu konseri için vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sunacak. Konser bileti olan vatandaşlar, belirlenen kalkış noktalarından aşağıda belirtilen saatlerde hareket edecek servislerle konser alanına ulaştırılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, etkinliğe vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Konser dönüşleri için de otobüs servislerinin planlandığı bildirildi.