Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Primorsko Open Satranç Turnuvası’ndan altın ve gümüş madalyalarla döndü.MUĞLA (İGFA) - Bulgaristan’da düzenlenen Primorsko Open Satranç Turnuvası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları büyük bir başarıya imza attı.

Büyükşehir Sporcularından Ayaz Tufaner turnuvada 14 Yaş Altı Kategoride şampiyon olurken bir diğer Büyükşehir sporcusu Kağan Torun da 6 puanla turnuvayı 2. olarak bitirerek gümüş madalya kazandı.

BAŞKAN ARAS; “GELECEĞİMİZ, UMUDUMUZ GENÇLER SPORUN DİSİPLİNİ İLE YETİŞİYOR”

14-22 Eylül 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenen ve 117 sporcunun yarıştığı Primorsko Open Satranç Turnuvası’nda Büyükşehir Belediyesi sporcuları rakiplerini geride bırakarak altın ve gümüş madalya kazandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sporla, disiplinle yetişen nesillerin kariyerlerinde daha başarılı olduklarını söyledi ve spora, sporcuya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Başkan Aras Bulgaristan’da düzenlenen Satranç Turnuvası’nda büyük başarılara imza atan Büyükşehir sporcuları Ayaz Tufaner ve Kağan Torun’u, onları turnuvaya hazırlayan Antrenörleri M.Kutsoy Gökçe’ye teşekkür ederek Muğla’ya yaşattıkları gurur için kutladı.