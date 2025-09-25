Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yeni caddeler ve arterleri şehre kazandırırken mevcut grup yollarını da sil baştan yenilemek için yoğun mesai harcıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehri uçtan uca kapsayacak şekilde başlattığı güçlü asfalt hamlesiyle binlerce kişiyi ilgilendiren bir çalışmaya başladı.

Girdiği her ilçede kilometrelerce hattı günler içinde yenileyen Büyükşehir, son olarak Akyazı’da 3 mahalleye 10 kilometrelik güvenli ulaşım ağı kazandırıyor.

Sil baştan yenilenen yolları sevinçle karşılayan bölge sakinleri, “1943 yılından beri bölgede yaşıyoruz. O zamandan bu zamana böyle güzel bir hizmet görmedik. Büyükşehir, mahallemizde asfaltlamadık yer bırakmadı. Tüm yollarımız yeni baştan yapıldı” ifadelerini kullandı.

3 MAHALLE, 10 KİLOMETRE

Son işlem ise Akyazı’nın kırsalında başladı ve Altındere Gündoğan, Harunusta, Hasanbey mahallerinde hummalı bir çalışma başladı.

SASKİ’nin altyapı çalışmalarını ve doğalgaz hatlarının tamamlandığı bölgede hem ilçe merkezine hem de şehir merkezine ulaşım konusunda yepyeni bir döneme geçildi. 3 mahalleyi kapsayan 10 kilometrelik grup güzergahı sil baştan yenilenerek sıcak asfaltla buluşuyor.

BÖLGEDE BÜYÜK SEVİNÇ VAR

Daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanına kavuşan mahalle sakinleri, Büyükşehir ekiplerini büyük bir sevinçle karşıladı. Çalışmanın kapsamının geniş olduğunu ve uzun yıllardır böyle bir hizmet almadıklarını ifade eden vatandaşlar Büyükşehir’e teşekkür etti.