Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Sporcuları Denizli’de düzenlenen turnuvada üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Masa Tenisi Küçükler Güneybatı Bölgesi Takım Yarışmaları 22-23 Şubat tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları turnuvada üçüncü olarak 09-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Çorum’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Denizli’de düzenlenen Küçükler Güneybatı Bölgesi Takım Yarışmaları’na Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Aybige Feride Üstündağ, Buğlem Gündüz, Eylül Demirtaş ve Derin Zeynep Kılıç ile katıldı. Toplamda 57 takım ve 180 sporcunun katıldığı müsabakalarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Aybige Feride Üstündağ, Buğlem Gündüz, Eylül Demirtaş ve Derin Zeynep Kılıç Küçük Kadın Takımı ile üçüncü oldu ve Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Başkan Aras; “Başarılı sporcularımız bizleri, Muğlamızı gururlandırmaya devam ediyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Masa Tenisi’nde elde ettikleri başarılar nedeni ile Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Küçük Kadın Takımı’nı ve antrenörleri Hale Balım Üstündağ’ı kutladı ve Çorum’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda sporcularının başarılı sonuçlar elde edeceğine de inandıklarını belirtti.

Başkan Aras; “Muğlamızda sporun her branşında başarılı sporcular yetişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Masa tenisi, okçuluk, voleybol, taekwondo, satranç, tenis, atletizm ve diğer spor dallarında Büyükşehir Spor Kulübümüz bünyesinde Muğlamızı başarıyla temsil eden sporcularımız yetişiyor ve bu sporcular Milli Takıma kadar yükselerek bizleri de gururlandırıyor. Güneybatı Bölgesi Takım Yarışmaları’ndaelde ettikleri başarılı sonuçla Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Aybige, Buğlem, Eylül, Derin’i ve onların bu başarıları elde etmelerini sağlayan antrenörleri Hale Balım Üstündağ’ı kutluyorum. Türkiye Şampiyonası’nda da bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum.” Dedi.