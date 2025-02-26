Manisa Büyükşehir Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri hastalarının özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için glütensiz ve düşük proteinli gıda kolileri dağıtmaya devam ediyor. Bu kolilerde kullanılan ürünler de çölyaklı çocukların anneleri tarafından kurulan “Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi”nden temin edilerek hem ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor hem de annelerin emeği destekleniyor.MANİSA ( İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri hastalarına yönelik sağladığı glütensiz ve düşük proteinli gıda kolileriyle önemli bir sosyal sorumluluk hizmeti sunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hazırlanan koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, ürünlerin temini ise çocukları çölyak hastalığına sahip annelerin kurduğu Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi’nden gerçekleştiriliyor. Kooperatif üyelerinin, anne hassasiyetiyle sağlıklı tarifler geliştirerek hazırladığı ürünler paketlenip dağıtılıyor. Kooperatif tarafından hazırlanan ilk koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken ikinci kolilerin hazırlıkları da sürüyor.

“GÜÇLÜ KADINLAR ÇOCUKLAR İÇİN FEDAKARCA ÇALIŞIYOR”

Bu anlamlı projeye büyük bir duyarlılıkla yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, anne şefkatiyle üretimin yapıldığı kooperatifi ziyaret etti.

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi Başkanı Özlem Şivecan ve kadınlarla bir araya gelen Nurcan Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi ile kooperatifin yollarının kesişmesinin önemini vurguladı. Zeyrek, kooperatifte tanıştığı güçlü kadınların çocuklar için fedakarca çalıştığını belirterek, bu dayanışmanın bir parçası olmak için yardım etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Duygularını paylaşan Nurcan Zeyrek, glütensiz beslenmenin zorluklarını yakından bildiğini belirterek, “Yaklaşık beş yıl önce alerjik bir sebeple glütensiz beslenmek durumunda kaldım. Bu sürecin ne kadar zor olduğunu bizzat deneyimledim. Kendimi yalnız hissettim. Alaybey’de bir fırın vardı, Ferdi Başkanımız da orada ekmek kuyruğuna girerdi. O dönemde böyle bir kooperatifin varlığından haberim olsaydı, koşa koşa buraya gelirdim. Şimdi ise böyle bir dayanışma içinde olmak benim için büyük bir mutluluk” dedi.

“BURAYA KOŞARAK GELDİM”

Zeyrek, “Üç kız çocuğu annesi olarak, kendi yaşadığım zorluğu çocuğumun yaşadığını düşündüğümde inanılmaz kaygılanıyorum. O yüzden buraya koşarak geldim. Çünkü burada çocuklar için çalışmalar yapılıyor. Burada da güçlü anneler ile tanıştım. Biz anneler çok güçlüyüz. Elimden ne geliyorsa da yapacağım” diye konuştu.

DESTEK SAYISI ALTI KEREYE ÇIKIYOR

Glütensiz beslenen kişilerin özellikle de çocukların okul zamanlarında ya da dışarıda beslenmeleri noktasında yaşadıkları sıkıntılara da dikkat çeken Zeyrek, “Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatifle yollarının kesişmesi çok anlamlı. Bu anlamda Başkanımız Ferdi Zeyrek’in sosyal projeleri kapsamında 300 aileye, 25 çeşit ürünün olduğu destek paketi, yılda dört kere dağıtılıyor. Hem çölyak hastalarına hem de kadın kooperatifine destek olunuyor. Çölyak hastalarına yapılan yılda dört kerelik koli desteğinin, bundan sonra altı olarak sağlanacağını öğrendim. Sosyal projelere destek vermeye çalışan biri olarak ben de bu ortamda her zaman var olacağım, elimden geldiğince desteklemeye de devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

ANNELERİN DAYANIŞMASI KOOPERATİFE DÖNÜŞTÜ

Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi Başkanı Özlem Şivecan, ziyaretten ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şivecan, kızına çölyak tanısı konmasının ardından başladığı mücadeleyi diğer annelerle paylaşarak bu kooperatifi kurduklarını belirterek, “Kızıma 3 yaşındayken çölyak tanısı konuldu, şu an 15 yaşında. İlk tanıyı aldığımızda ne yapacağımızı bilemiyorduk. 3 yaşındaki bir çocuğa çölyakı ve glütensiz beslenmeyi nasıl anlatabiliriz diye düşündük. Zamanla kendimizi toparlayarak çölyaklı çocukları bir araya getirmek için 2016 yılında derneğimizi kurduk. Daha sonra çölyaklı anneler olarak dayanışma içinde bulunmaya devam ettik ve neden bir kooperatif kurmayalım diye düşündük. Glütensiz bir mutfağımız olsun, yeni tarifler geliştirelim, öğrendiklerimizi yeni tanı almış annelerle paylaşalım istedik” dedi.

“FERDİ BAŞKANIMIZIN DESTEĞİ SONSUZ”

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çölyak ve fenilketonüri hastalarına sağladığı gıda desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şivecan, “Ayrıca, glütensiz un üretiyoruz. Paketlemesini burada yapıyoruz. Oradan gelen gelirimizle de her ay Türkiye’nin neresinde olursa olsun bir çölyaklı çocuğun hayatına dokunmaya çalışıp glütensiz koli yardımında bulunuyoruz. Ferdi Başkanımızın bizlere desteği sonsuz. Yılda dört kez dağıtılan destek paketleri altıya çıkarılacak. Bu yardımlar, sadece ihtiyaç sahiplerine değil, aynı zamanda kooperatifimizin sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor” dedi.

Dayanışmayı ve yardımlaşmayı büyüten bu projeyle, Manisa’daki çölyak hastalarının ve ailelerinin yaşamı kolaylaştırılmaya devam edilecek.