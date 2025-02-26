Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen olayda araç çarpması sonucu ayağı kırılan bir eşeğe özel protez takıldı. MARDİN (İGFA) - Kırsal Yayvantepe Mahallesinden gelen bir ihbar üzerine, araç çarpması nedeniyle bir eşeğin ayağının kırıldığı bildirildi. Hızla olay yerine yönlendirilen Midyat Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, eşeğin sağlığını yeniden kazandırmak için harekete geçti.

Ekipler, eşeğin sol ön ayağında ciddi bir kırık tespit etti ve hemen müdahaleye geçerek, hayvanı rehabilitasyon merkezine getirdi. Yapılan başarılı bir cerrahi müdahale sonucu, eşeğin kırık olan ayağı ampute edilerek yerine, özel olarak tasarlanmış bir protez takıldı.

Midyat Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner hekim Ömer Bedir, yapılan protez uygulamasının eşeğin sağlıklı bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bedir, “Kendi imkanlarımızla hazırladığımız protezle, eşeğin tedavi sürecini tamamladık. Şimdi, tedavisi sona eren eşeği sahiplendirme aşamasına geçeceğiz” diye konuştu.

Yazın işlerinde kullanan ve kışın salınan hayvanların başıboş bırakılmaması gerektiğini dikkati çeken Bedir, “ Vatandaşlardan ricamız yaz aylarında kendi işlerinde çalıştırdıkları hayvanları kışın sokağa bırakmamaları, bıraktıkları zamanda bu tür trafik kazalarına sebebiyet vermekte. Hem hayvanın hem de insanların canı tehlikeye giriyor” şeklinde konuştu.