Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14:00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacak.ANKARA (İGFA) - TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 15 Ekim'de toplanacak.

Komisyonun 15’inci toplantısının birinci oturumunda; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcilerini dinlenecek.

Komisyon, ikinci oturumda ise; Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği (29 EKD), Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcilerini dinleyecek.