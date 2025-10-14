Öğretmenlerin sanatsal bakış açılarını ortaya koymalarını ve meslektaş dayanışmasını güçlendirmelerini amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması için başvurular başladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak öğretmenlerin sanatsal üretkenliğini desteklemek amacıyla "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Yarışmaya, Türkiye genelindeki öğretmenler katılabilecek. Başvurular, il millî eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresleri üzerinden 27 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Yarışma sonuçları 11 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

Değerlendirme sonucunda ilk üçe giren öğretmenlere fotoğraf makinesi, mansiyon ödülü kazananlara ise tablet takdim edilecek. Ayrıca sergilenmeye değer görülen 50 eser, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenecek özel bir sergide sanatseverlerle buluşacak.