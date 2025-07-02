Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren Kapalı Spor Salonu ve Tenis Kortu’nu ziyaret ederek sporcularla buluştu. Büyükkılıç ziyaretinde sporcu minikler ile bir araya gelerek spor faaliyetlerine eşlik etti.KAYSERİ (İGFA) - Spor ve sporcu dostu şehir Kayseri’nin adeta lokomotif spor kuruluşlarından Spor A.Ş. ile ve diğer kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen proje, yatırım ve faaliyetler neticesinde Kayseri’yi Avrupa Spor Şehri haline getiren ve bu çalışmaları Altın Bayrak ile taçlandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,

Başkan Büyükkılıç, hem tesisleri hem de spor faaliyetleri gerçekleştiren sporcu çocukları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sporcu minikler ile yakından ilgilenen Büyükkılıç, onların spor faaliyetlerini destekledi, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çekindi.

Gösterdiği ilgi ve sağladığı imkânlar dolayısıyla sporcu çocuklar ile tesisin eğitmenleri, Başkan Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Büyükkılıç ziyarette çocuklar, veliler ve tesis yetkililerine herhangi bir eksik ile talepleri olup olmadığını sorarak, sporu ve sporcuyu her zaman destekleyeceklerini dile getirdi.