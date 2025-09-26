Çevre bilimci akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde Eylül ayı ortasında başlayan müsilajın hızlı yayıldığını duyurdu. Çanakkale Boğazı'ndan Kocaeli Gölcük'e kadar farklı derinliklerde gözlemlenen müsilaj için "Marmara ağır yaralı" diyen Prof. Dr. Sarı, yerel ve merkezi yönetimleri harekete geçmeye davet etti.BURSA (İGFA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Müsilaj Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde müsilajın hızla yayıldığını belgeleyen uyarıda bulundu.

Çanakkale Boğazı girişinden Kocaeli Gölcük'e kadar farklı derinlik ve yoğunluklarda müsilaj tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Sarı, son bir haftada çekilen görüntüleri paylaştı.

"MARMARA DENİZİ AĞIR YARALI!"

Çekilen görüntüleri H. Alp Mert, Serdar Mert, Ekrem Sutek ve Hikmet Orakçı'ya teşekkür ederek paylaşan Prof. Dr. Sarı, "Bu denizi bu hale biz getirdik, yine biz kurtarabiliriz. Hep birlikte denizle kurduğumuz yanlış ilişkiyi değiştirmek zorundayız" dedi. Müsilajın genellikle Ekim ve Kasım aylarında oluştuğunu, ancak bu kez Eylül ortasında başlamasının erken ve endişe verici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Marmara Denizi ağır yaralı. Yerel ve merkezi yönetimin acilen harekete geçmesiyle kısır döngüyü kırıp denizimizi kurtarabiliriz" diye konuştu.

Çalışmayan arıtma tesislerini devreye sokulmasını, inşaatı devam eden tesislerin tamamlanmasını öneren Prof. Dr. Mustafa Sarı, önerilerini "İleri biyolojik arıtma dönüşümünü hızlandırmak, endüstriyel atık denetimini artırmak, merkezi ve yerel yönetimler arası çekişmeyi bırakıp iş birliği yapmak ve ulusal farkındalık kampanyaları başlatmak" şeklinde sıraladı.

https://twitter.com/profmustafasari/status/1971543883864555782

Sarı, 2021 Marmara Denizi Eylem Planı'na dönülmesi gerektiğini belirterek, "Müsilajı önlemek için tek çare, 25 milyon insanın atıklarını ileri biyolojik arıtmaya tabi tutmak. Aksi takdirde her yıl tekrar veya sürekli hale gelebilir" uyarısında bulundu.

Öte yandan müsilajın balıkçılığı vurduğunu, küçük ölçekli balıkçıların avlanamaz hale geldiğini, endüstriyel balıkçıların Marmara'yı terk ettiğini öne süren Sarı, mesajını "Lütfen bu mesajı olabildiğince yayalım!" çağrısıyla noktaladı.