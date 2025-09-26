Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini yayımladı. Kurumlar vergisinde OYAK Renault ve Sütaş gibi devler zirvede yer alırken, Gelir Vergisi'nde gayrimenkul ve hukuk sektörü öne çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi ve 561 Sıra No’lu Tebliğ uyarınca, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerini değerlendirdi.

Bursa genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi resmi olarak açıklandı.Kurumlar vergisi rekortmenleri arasında otomotiv, gıda ve perakende sektörleri ağırlık kazandı.

Listenin zirvesinde OYAK Renault yer alırken, Sütaş, Özdilek AVM, Köfteci Yusuf ve Tofaş gibi markalar ilk 10’a girdi. Erbak – Uludağ Pazarlama 379 milyon TL ile 5. sırada, Özdilek 296 milyon TL ile 7., Sütaş 266 milyon TL ile 10. sırada yer aldı.

Yazaki Systems 224 milyon TL ile dikkat çekerken, Tofaş 148 milyon TL beyan etti.

Gelir Vergisi listesinde ise ilk üç sıradaki mükellefler isimlerini gizlerken, 4. sırada ismi açıklanan bir mükellef öne çıktı. Liste, gayrimenkul ve hukuk sektörlerinin ağırlığını yansıtıyor.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, vergi beyanlarının ekonomik katkısını vurgulayarak, mükellefleri tebrik etti.

Bursa genelinde 2024'te Gelir Vergisi'nde ilk 100'e ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Bursa genelinde 2024'te Kurumlar Vergisi'nde ilk 100'e ulaşmak için tıklayabilirsiniz