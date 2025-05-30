Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, Cumhurbaşkanı Kararı ile uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Mardin’in küresel ulaşım ağındaki rolünü güçlendirecek.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu uyarınca uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.

Söz konusu kararla, Mardin Havalimanı artık yurtdışından gelen ve yurtdışına giden yolculara doğrudan hizmet verebilecek konuma geldi.

Karar, bölgenin turizm, ticaret ve ulaşım potansiyelini artırmayı hedeflerken, Mardin’in uluslararası bağlantılarını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendirildi.