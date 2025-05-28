Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında, Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri iş birliğiyle doğaya adanmış bir yaşamın simgesi Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin mirasını yaşatıyor. MANİSA (İGFA) - Ahmet Bedevi’den ilhamla hayata geçirilen “Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri” ile bilimsel vizyonu ortaya koyan “Sürdürülebilir Manisa Zirvesi”, kenti çevre bilincinin ve sürdürülebilir kalkınmanın buluşma noktası haline getiriyor.

Bu sabah, Niobe-Cumhuriyet Meydanı güzergahında yapılan “Tarzan ve Çevre Bisiklet Turu” ile başlayan Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri, Fatih Parkı’nda gerçekleştirilen “Peçeteye Sarılı Umutlar” tohum atölyesi ve İrfan Meclisi’nde yapılan “Sıfır Atık ve Temiz Çevre Söyleşisi” ve Şehzadeler Gençlik Merkezi’ndeki “Manisa Tarzanı Bilgi Yarışması” ile devam etti. Etkinlikler kapsamında, 28 Mayıs Çarşamba saat 09.00’da Manisa’nın farklı noktalarında eş zamanlı temizlik kampanyası düzenlenecek. Bu kapsamda, Bağ Yolu Gölet Alanı’nda da belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, derneklerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirilecek.

DOĞADAN İLHAM ALAN ETKİNLİKLERLE DOLU BİR HAFTA

Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri, doğa bilincini pekiştiren birçok renkli ve katılımcı odaklı etkinlikle devam edecek. 28 Mayıs’ta, temizlik etkinliğinin ardından, Atatürk Kentpark’ta çocuklara yönelik “Çim Adam”, “Rüzgar Gülü” ve “Geri Dönüşüm Kutusu” gibi atölyeler düzenlenecek. Aynı akşam saat 20.30’da Şehzadeler Park’ta, Manisa Tarzanı’nın hayatını anlatan bir film gösterimi yapılacak ve “Minderini kap gel” çağrısıyla nostaljik bir açık hava sineması atmosferi yaşatılacak. 30 Mayıs Cuma günü, saat 20.30’da Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek söyleşide, AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, Manisalılarla buluşacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MANİSA ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sahada başlatılan çevresel duyarlılık, 29-30 Mayıs tarihlerinde Anemon Otel’de düzenlenecek olan “Sürdürülebilir Manisa Zirvesi” ile kurumsal ve akademik zemine de taşınacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede, “İklim değişikliği”, “Yeşil enerji”, “Sürdürülebilir tarım” “Sürdürülebilir sanayi” ve “Sürdürülebilir şehircilik” gibi başlıklar tartışılacak. Boğaziçi, Ege, İstanbul Teknik, Özyeğin, Yaşar ve Nevşehir Hacı Bayram Veli üniversitelerinden akademisyenler ve farklı kurumlardan uzmanlar konuşmacı olarak yer alacak. Zirve, Manisa’nın çevre, tarım, sanayi ve şehirleşme alanındaki sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkılar sağlayacak.

MEZARI BAŞINDA ANILACAK

Programın son gününde, 31 Mayıs Cumartesi sabahı düzenlenecek “Tarzan Doğa Yürüyüşü” katılımcıları doğayla baş başa bir rotada buluşturacak. Ardından, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, Çatal Mezarlığı’ndaki mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin 20. yüzyıl başlarında tek başına başlattığı doğa mücadelesini, çevre vizyonuyla kurumsallaştırarak büyütmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Çevre Haftası’nda Ahmet Bedevi ismiyle etkinlikler düzenlenerek hem sahada yapılan çalışmalarla hem de bilimsel oturumlarla Manisa’yı çevre bilincinin öncü şehirlerinden biri haline getirmek amaçlanıyor.