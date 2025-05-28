Armağan Çağlayan, 30 yıl önce Huysuz Virjin’in metin yazarı olarak adım attığı sanat yolculuğunun doruk noktasına “Seyfi Bey” ile ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin efsanevi sanatçısı Seyfi Dursunoğlu’nun hayatını sahneye taşıyan bu özel proje, izleyen herkesi derinden etkileyerek bu yılın en çok konuşulan tiyatro oyunu oldu.

Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle sezon boyunca kültür merkezlerinde kapalı gişe sahnelenen “Seyfi Bey”, Açıkhava gösterimlerinde de büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki gösterimde sağanak yağmura rağmen seyirciler tek bir koltuk boş bırakmadan oyunu sonuna kadar izledi. Oyun sonunda dakikalarca süren alkışlar hem sahnedeki performansın gücünü hem de halkın Seyfi Dursunoğlu’na duyduğu sevgi ve özlemi bir kez daha gösterdi.

Sadece bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda bir saygı duruşu niteliği taşıyan “Seyfi Bey”, yaz sezonuna da damga vurmaya hazırlanıyor. 1 Haziran Pazar günü Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda, 15 Haziran Pazar günü ise İstanbul BTC Türk Vadi Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak olan oyunun biletleri şimdiden tükenmek üzere.

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen “Seyfi Bey”, yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki Açıkhava Tiyatroları’nda sahnelenmeye devam edecek.

Armağan Çağlayan’ın ustalıkla hayat verdiği bu özel oyun, sahne sanatlarında iz bırakacak bir başyapıt olarak adından daha çok söz ettirecek.

“Seyfi Bey”i henüz izlemediyseniz, bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!