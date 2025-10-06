Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Maltepe Genç Üniversiteli" bursu başvurularının başladığını duyurdu. Maltepeli 1000 öğrenciye aylık 3000 TL burs verilecek. Başvurular Süreyya Paşa vakfı aracılığıyla şeffaf şekilde değerlendirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantıları Maltepe Belediye Meclisi toplantı salonunda başladı.

Toplantının açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkanı ve Maltepe Belediye Meclisi Başkanı Esin Köymen, “Maltepe Genç Üniversiteli” bursu başvurularının bugün başladığını duyurdu.

Başkan Köymen, Genç Üniversiteli bursu ile Maltepeli bin öğrenciye aylık üç bin TL burs vereceklerini belirterek, “Bursu, Süreyya Paşa vakfımız aracılığıyla ödeyeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da açılan site üzerinden yapılacak başvurular, şeffaf bir şekilde değerlendirilecek ve sonuçlar ilan edilecek. Üniversite eğitimlerine devam eden gençlerimizin bir nebze yanında olabilmek, eğitim hayatlarına katkı sunabilmek hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır. Lütfen sizlerden ricamız özellikle ihtiyaç sahibi genç arkadaşlarımızı başvuru için yönlendirmeniz” diye konuştu.