Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında ilk deneme üretimi gerçekleştirildi. Hasat edilen üzümler, şarap üretim tesisinde işlenerek şaraba dönüştürülecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, protokolün yanı sıra Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesi’nde bağcılığın geliştirilmesi için de önemli bir adım attı.

Mülkiyeti Büyükşehir’e ait 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan Koleksiyon Bağı Projesi kapsamında 36 çeşit ve 2 bin 650 kök üzüm çeşidi yetiştirilmeye başlandı. Proje ile hem yerel hem de endüstriyel üzüm çeşitleri korunacak, bölgeye özgü bağcılık kültürü geleceğe taşınacak.

Toplam maliyeti 10 milyon 612 bin 40 TL olan proje ile Yeşilüzümlü’de geleneksel bağcılık modern üretimle buluştu.

Yeşilüzümlü’de hayata geçirilen bu yatırımla birlikte bölge, yalnızca tarımsal üretimde değil turizmde de öne çıkacak. Modern tesis sayesinde üretilecek şarapların markalaşması, Yeşilüzümlü’yü ziyaret eden turistlere yeni bir deneyim sunarken, bölge ekonomisine de katma değer sağlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde görevli Ziraat Mühendisi Fazıl Kavukoğlu, koleksiyon bağı hakkında bilgi vererek, “17 bin metrekarelik alanda 36 çeşit ve 2 bin 650 kök üzümle kurduğumuz koleksiyon bağı, Yeşilüzümlü’nün bağcılık geleneğini koruyarak geleceğe taşıyacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın öncülüğünde tarımsal üretimde kalitenin artırılarak katma değeri yüksek ürünler elde etmek kooperatiflerin desteklenmesi ve markalaşma çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ercan Arıcan, ilk deneme üretimiyle ilgili yaptığı konuşmada, “Şarap üretim tesisimizi faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Sürecin en başından beri destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ederim. Burasıüreticilerimiz için yeni bir kazanç kapısı oldu. Bugün 4 ton üzümle deneme üretimi gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bize markalaşma konusunda da destek veriyor.” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, proje ile hem üreticiyi, hem de bölgeyi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kooperatiflerimizle birlikte kaliteyi, markalaşmayı ve sürdürülebilir üretimi ön plana çıkararak hem üreticimize hem de turizme katkı sağlıyoruz" dedi.