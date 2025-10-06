İzmit Belediyesi, Derince’de yaşayan Kıbrıs Gazilerini ziyaret ederek minnet ve şükranlarını sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla Derince’de ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve aileleri ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen anlamlı programda, Kıbrıs Gazisi Ali Şenol, Ahmet Kuş ve Mehmet Çalık evlerinde ziyaret edilerek minnet ve şükran duyguları ifade edildi. Ziyarette, İzmit Belediyesi Meslek Odası ve Sendika Masası Sorumlusu Cem Serhat Dayanç, Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi Sorumlusu Merve Gökduman yer aldı.

Kıbrıs Gazisi ailelerine yapılan ziyarette, belediyenin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı, yürütülen faaliyetler ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Program kapsamında Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları da ailelere iletildi. Ayrıca, gazilere ve ailelerine Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, ailelerin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.