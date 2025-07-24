Milli Savunma Bakanlığı, Malatya’da meydana gelen askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu’nun şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık, şehide rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi. Şehit Özsu, bugün ikindide Edirne'de toprağa verilecekANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Malatya’da yaşanan askeri araç kazasında Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu’nun şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn.Ütğm. Tuğrul Özsu, Malatya’da meydana gelen araç kazasında şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Özsu'yun şehadet haberi Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki babaevine ateş düştü.

Edirne Valisi Yunus Sezer ise, şehidin naaşının 24 Temmuz Perşembe günü ikindi namazına müteakip baba evinin önünde yapılacak askeri tören sonrası Küplü Belde Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazı ardından Küplü Şehitliği'ne defnedileceği duyurdu.