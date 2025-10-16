Asperox Bikepedia bisiklet takımı, İstanbul’da gerçekleşen L’Étape Türkiye by Tour de France yarışında 7 kürsü başarısı elde etti.İSTANBUL (İGFA) - İki yıldır Asperox’un ana sponsoru olduğu L’Étape Türkiye by Tour de France, dünyanın dört bir yanında sporcuların katılımıyla Beykoz Spor Ormanı’ndan start aldı.

Asperox Bikepedia’nın 13 sporcusu, 105 km ve 52,4 km’lik zorlu parkurlarda mücadele etti. Asperox’un zorlu koşullarda gösterdiği yüksek performans gibi, takım da gücünü ve dayanıklılığını parkurda kanıtladı.

KADINLARDA SARI MAYONUN SAHİBİ SEVCAN ALPER ÖZCAN OLDU

Kısa parkur kadınlarda Asperox Bikepedia bisiklet takımı sporcusu Sevcan Alper Özcan 1’inciliği elde etti. 40-44 yaş grubunda liderliği de göğüsleyen Özcan aynı zamanda sarı mayo kazanarak L’Étape by Tour de France dünya şampiyonasında yarışma hakkına sahip oldu.

Asperox Bikepedia bisiklet takımının dünya şampiyonu Anton Hrabovsky, 18-34 yaş grubu ve uzun parkurun en zorlayıcı kısmı olan King of Mountain’da birinciliği kazanırken uzun parkur erkekler genelde ikinci oldu. Sadık Kot 35-39 yaş grubunda 3’üncü olurken, 40-44 yaş grubunda Serhat Uslu da 3’üncülüğü elde etti. Böylece Asperox Bikepedia bisiklet takımı toplamda 7 kürsü başarısı kazanmış oldu.

Beyaz Kağıt Pazarlama Direktörü Zeynep Kahraman, “Bu yıl L’Étape Türkiye by Tour de France yarışlarında Asperox Bikepedia bisiklet takımımızın elde ettiği galibiyetlerle gurur duyuyoruz. Sporcularımız, tıpkı Asperox markamız gibi; güç, hız ve sınır tanımaz bir kararlılıkla zoru başardılar. Bu başarı, sadece bir yarış sonucu değil, yıllardır bisiklet sporuna verdiğimiz desteğin ne kadar anlamlı ve doğru bir yolda ilerlediğinin de kanıtı. Açık ara farkla kategorisinde pazar lideri olan Asperox markamızla; temizliğe ve sürdürülebilirliğe olan inancımızı sadece ürünlerimizle değil, topluma ve çevreye katkı sağlayan her alanda yaşatmaya devam ediyoruz. Sporcularımızın azmi ve elde ettikleri bu önemli galibiyetler, bizi daha da motive ediyor. Bu yolda, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.