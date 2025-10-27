Bayburtlu Minikler,Florya Metin Oktay tesislerinde, Galatasaray İstanbul gelişim turnuvasına katıldılar.

Galatasaray İstanbul gelişim turnuvasında Bayburt Galatasaray Futbol okulu öğrencileri İstanbul’daki Turnuvada 2.oldular.Bayburt Futbol okulu öğrencileri 4 maçta 3 Galibiyet aldılar.

Finale çıkan minik futbolcular, önümüzdeki Pazar günü İstanbul Florya Metin Oktay tesislerinde Final maçı yapacaklar.

Turnuvada Aileler maçlara büyük ilgi gösterdiler.

Turnuva sonuçları şöyle oluştu.

Bayburt 2 Antalya 1

Bayburt 1 Sultangazi 0

Bayburt 2 Arnavutköy 0

Bayburt 1 Sultangazi 1