Bayburtlu Minikler,Florya Metin Oktay tesislerinde, Galatasaray İstanbul gelişim turnuvasına katıldılar.
Galatasaray İstanbul gelişim turnuvasında Bayburt Galatasaray Futbol okulu öğrencileri İstanbul’daki Turnuvada 2.oldular.Bayburt Futbol okulu öğrencileri 4 maçta 3 Galibiyet aldılar.
Finale çıkan minik futbolcular, önümüzdeki Pazar günü İstanbul Florya Metin Oktay tesislerinde Final maçı yapacaklar.
Turnuvada Aileler maçlara büyük ilgi gösterdiler.
Turnuva sonuçları şöyle oluştu.
Bayburt 2 Antalya 1
Bayburt 1 Sultangazi 0
Bayburt 2 Arnavutköy 0
Bayburt 1 Sultangazi 1