İzmir Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Bi Hayat Fest”, SMA Tip 1 hastası Abbas Miran ve DMD hastası Berk Yıldız’ın tedavisine destek amacıyla Büyükpark’ta başladı.İZMİR (İGFA) - İzmirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde konserler, atölyeler ve iyilik stantlarıyla dayanışma rüzgârı esti. Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Işın Karaca da festival kapsamında hayranlarıyla buluştu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’nın dayanışmanın paylaşmanın kenti olduğunu vurgulayarak herkesi 2 Kasım’a kadar sürecek festivale davet etti.

Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde SMA Tip 1 hastası Abbas Miran ve DMD hastası Berk Yıldız’ın tedavisine destek olmak amacıyla düzenlenen “Bi Hayat Fest” Büyükpark’ta başladı. Hafta sonu boyunca büyük ilgi gören festival, İzmir’in dört bir yanından gelen katılımcıları konserler, tiyatrolar, atölyeler ve stantlarıyla buluşturdu.

IŞIN KARACA BÜYÜKPARK’TA; MÜZİK, DAYANIŞMA VE UMUT BİR ARADA

Festivalin ilk günü olan Cumartesi akşamı sahne alan sevilen rock grubu Ütopya Band, özellikle üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi gördü.

Pazar günü ise Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Işın Karaca, Büyükpark Meydanı’nı dolduran İzmirlilere unutulmaz bir konser verdi. Karaca, sahnede aileleriyle birlikte yer alan küçük kahramanlar Abbas Miran ve Berk Yıldız için destek çağrısı yaparak, “Bu güzel kalabalığın enerjisiyle inanıyorum ki onların iyileşme yolculuğu daha da güçlenecek” dedi.

“BORNOVA DAYANIŞMANIN KENTİDİR”

Bornova Belediye BaşkanıÖmer Eşki, Bornovalıların her zaman yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilediğini belirtti. Eşki, “Bornova; iyiliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın kentidir. Bu festival yalnızca müzik ve eğlence değil, aynı zamanda umutları büyütme, birbirimize el uzatma günüdür. Tüm vatandaşlarımızı 2 Kasım’a kadar sürecek bu anlamlı festivale davet ediyorum.” dedi.

BİR GÜNLÜK KAZANÇ, BİR ÖMÜRLÜK UMUT

Festival alanında kurulan yöresel lezzet ve hediyelik eşya stantları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, hem yerel tatların tadına bakarak hem de alışveriş yaparak kampanyaya destek oldu.

Büyükpark Meydanı’nda yer alan sponsor firma standında ise her gün bir marka örnek bir davranışa imza atıyor. Firmalar, günlük kazançlarının tamamını SMA ve DMD hastası çocukların tedavisine bağışlıyor. Bu anlamlı dayanışma, ilk olarak Nedim Döner’in iki günlük desteğiyle başladı ve vatandaşlardan büyük takdir topladı. Bugün Balıkçım Pala, ilerleyen günlerde ise Paçacı Apo ve Dönerci Vedat gibi tanınmış markalar destek standında yer alacak. Farklı firmalardan da katkıların devam etmesi bekleniyor.

BİR HAFTA BOYUNCA SANAT VE DESTEK DEVAM EDECEK

Bi Hayat Fest, 25 Ekim Cumartesi günü başlayan etkinlikleriyle 2 Kasım’a kadar Bornova Büyükpark’ta devam edecek. Festival kapsamında Anıl Piyancı, Sevcan Orhan, Büşra Salepçioğlu, Fondip ve Ozborn The Roctors gibi sevilen sanatçılar sahne alacak. Katılımcılar ayrıca yoga, tiyatro, dans ve çeşitli atölye etkinlikleriyle dolu bir programla hem eğlenecek hem de iyilik zincirine katkı sağlayacak.