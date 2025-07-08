Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atık kapsamında sürdürdüğü önemli çalışmalardan biri olan Selçuklu 2.El Pazar, Yazır Kapalı Pazar Yeri’nde 20. kez kurularak vatandaşları ağırladı.KONYA (İGFA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde yerel belediyenin sıfır atıkta örnek çalışmalarından olan Selçuklu 2.El Pazarı 20. kez Yazır Kapalı Pazar Alanı’nda kuruldu.

Pazarda fincan takımlarından, tabaklara, giysilerden çantalara, eski kitaplardan, oyuncaklara, küçük elektronik eşyalardan radyolara kadar birçok ürün uygun fiyatlara bulunabiliyor. Selçuklu 2. El Pazarı’nda 300 stantta ürünler satışa sunuldu.

Selçuklu 2. El Pazarı’nın her ayın ilk Pazar günü Yazır Kapalı Pazar Alanı’nda kurulmaya devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çevre duyarlılığı ve sıfır atık bilinci konularında örnek projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi. Her ay düzenli olarak kurulan Selçuklu 2. El Pazarımız da bu çalışmalardan biri olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "İsrafın önlenmesi, kaynakların daha bilinçli kullanılması ve sıfır atık bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz 2. El Pazarımız, hemşehrilerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız, kullanmadıkları ihtiyaç fazlası eşyaları satarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de çevreye duyarlı bir yaklaşıma destek oluyor. Bu proje ile tüketim çılgınlığının önüne geçilmesi ve yeniden kullanım kültürünün yaygınlaştırılmasına ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmaya devam ediyor” diye konuştu.

Her ayın ilk Pazar günü kurulan 2. el pazarında ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor.