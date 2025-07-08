Kocaeli Gölcük'te tarihi ve kültürel mirasa yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan yerel belediye, Yukarı Halıdere’deki tarihî Osmanlı hamamının restorasyonu için 16 Temmuz günü ihaleye çıkıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçenin tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce çok sayıda eseri ihya ederek ilçeye ve ilçe turizmine kazandıran Gölcük Belediyesi, şimdi de Yukarı Halıdere’deki tarihî Osmanlı hamamını restore edecek. Yapının ihyası için gerekli restorasyon çalışmaları kapsamında, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Gölcük Belediyesi Encümen salonunda ihale gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENDİ

Yukarı Halıdere’de, 14 Nisan 2021 tarihinde Gölcük Belediyesi tarafından kamulaştırılan arsada bulunan tarihî Osmanlı hamamı; Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 8 Temmuz 2021 tarihli, 313 sayılı kararıyla “1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescillenmişti. Hamamın restorasyon ihalesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun şekilde yapılacak.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülecek restorasyon çalışmasıyla, tarihî hamam aslına ve fonksiyonuna uygun şekilde restore edilecek.

GÖLCÜK, KÜLTÜREL MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR

Gölcük Belediyesi, restorasyon çalışmaları kapsamında daha önce; Yukarı Değirmendere, Yukarı Halıdere ve bugün Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi olarak hizmet veren Örcün’deki Osmanlı dönemi hamamlarının restorasyonlarını tamamladı. Daha önce gerçekleştirilen bir diğer çalışmayla da Örcün’deki 5 tarihî çeşme restore edilmiş; Şirinköy ve Siretiye’deki Osmanlı dönemi kitâbeli iki çeşme yeniden ihya edildi.