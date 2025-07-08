Adıyaman'da uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B.’yi yakalayan İl Jandarma Komutanlığı, adli işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 10 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli şahıs, 7 Temmuz 2025 tarihinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.