Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Taraftarı önünde TED Ankara Kolejliler ile karşı karşıya gelen sarı-siyahlılar rakibini 85-74 mağlup etti.KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 5. Hafta karşılaşmaları hafta içi oynandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda TED Ankara Kolejliler’i konuk etti.

Sarı-siyahlılar, dört maçlık yenilmezlik serisinin vermiş olduğu moralle 5. Haftada da taraftarı önünde çıkışını sürdürdü ve rakibini 85-74’lük skorla mağlup etti.

İlk periyot konuk ekibin 15-23 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta toparlanan Büyükşehir, soyunma odasına 15 sayı farkla girdi: 44-29. Üçüncü periyotta rakibinin atışlarına karşılık vererek farkı çift haneli rakamlarda tutan sarı-siyahlılar final periyoduna 62-51’lik skorla giriş yaptı.

Son periyotta iyi oyununu sürdüren Konya Büyükşehir Belediyespor taraftarı önünde galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Bu sonuçla puanını 10’a çıkaran Büyükşehir, haftayı 2.sırada tamamladı ve zirve takibini sürdürdü.

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı ligin 6.haftasında İstanbul deplasmanında 19 Ekim Pazar günü Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 14.45’te başlayacak.