Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kısa bir süre önce müjdesini kamuoyuyla paylaştığı AFA Kongre ve Kültür Merkezi proje sahasında yaptığı basın açıklamasında Sakarya’nın yeni kültür sanat buluşma noktasıyla ilgili detayları paylaştı. Başkan Alemdar, yıl bitmeden ilk kazmayı vurmayı, süratle bitirerek bu şehrin geleceği için önemli bir eser bırakmayı hedeflediklerini söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, AFA Kongre ve Kültür Merkezi’nin yeniden inşa edileceği alanda basın mensuplarıyla buluşarak projeye dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Yusuf Alemdar kısa süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası kamuoyuna ‘Belediye Hizmet Binası’ ile ‘AFA Kongre ve Kültür Merkezi’ projeleri için müjdeyi paylaşmıştı.

2016’da depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılan AFA binasının yeniden inşa edileceği alanda konuşan Alemdar, projelendirme çalışmalarının devam ettiğini, 2025 bitmeden ilk kazmayı vurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sakarya’nın yeni kültür sanat buluşma noktası olacak alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan, Başkan Alemdar “Şehrimizin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına katkı sunmak, vatandaşlarımızın geçmişte olduğu gibi gelecekte de birlikte sosyal etkinliklerden yararlanmasını, görsel, fiziksel ve sahne sanatlarıyla buluşmasını sağlamak amacıyla bir kültür merkezi inşa edilmesi gerektiğini düşündük. Bu doğrultuda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ederek, şehrimizin bu alandaki önemli eksikliğini dile getirdik ve bu ihtiyacın mutlaka karşılanması gerektiğini ifade ettik” dedi.

Şehrin yeni buluşma noktası AFA’nın proje aşamasında olduklarını belirten Başkan Alemdar, “Projemizi oluşturuyoruz. İnşallah yakın zamanda projeyi bitirerek, önümüzdeki yakın zamanda ihalesini yapmayı hedefliyoruz. İhale sürecini tamamlayıp yılsonuna kadar da başlamayı, çok kısa süre içerisinde bitirerek şehrin geleceğine katkı sunmayı, kalıcı bir eser miras bırakmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.