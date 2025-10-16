Konya'da Karatay Belediyesi, Adalet Parkı Millet Kütüphanesi’nde dijital dönüşümü başlattı. “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması üzerinden oluşturulan online rezervasyon sistemiyle öğrenciler, artık çalışma alanlarını önceden planlayarak kütüphaneden daha verimli şekilde faydalanabiliyor.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, gençlerin ve öğrencilerin en çok tercih ettiği mekanlardan biri haline gelen Adalet Parkı Millet Kütüphanesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Artık kütüphane kullanıcıları, “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması üzerinden çalışma masası rezervasyonu yapabiliyor.

Bu yenilik sayesinde öğrenciler, kütüphaneye gitmeden önce müsait masa durumunu görüntüleyip kendilerine uygun bir zaman diliminde rezervasyon oluşturabilecek. Böylece hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de kütüphane kullanımında daha sistemli bir yapı oluşturulacak.

Konya’nın en geniş yeşil alanlarından biri olan Adalet Parkı, hem dinlenme alanları hem de eğitim odaklı hizmetleriyle dikkat çekiyor. Park içerisinde yer alan Millet Kıraathanesi, etüt salonu, kütüphane ve kafeterya bölümleriyle öğrencilere konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Sabah 09.00 - akşam 21.00 saatleri arasında hizmet veren kütüphane, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Kütüphanede belirli saatlerde öğrencilere çay ve kahve ikramı da yapılıyor. Ayrıca kullanıcılar, sınırsız internet imkanından da yararlanabiliyor.

“YANIBAŞIMDA KARATAY” UYGULAMASINDA

Adalet Parkı Millet Kütüphanesi’ndeki çalışma masalarından yararlanmak isteyen kullanıcılar, artık rezervasyonlarını “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması üzerinden kolayca oluşturabiliyor. Uygulamaya üye olduktan sonra “Kütüphaneler” sekmesine giren kullanıcılar, müsait masaları görüntüleyerek uygun saat aralığında rezervasyon yapabiliyor. Rezervasyon işlemi sırasında doluluk oranı, masa seçimi ve zaman aralığı bilgileri sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

Kütüphane rezervasyonu yapan kullanıcılar, belirledikleri saatte masalarına geldiklerinde masada yer alan karekodu uygulama üzerinden okutarak oturumlarını başlatabiliyor. Kullanıcılara en fazla 30 dakika gecikme hakkı tanınıyor. Bu sürenin aşılması durumunda masa otomatik olarak boşa düşüyor. Rezervasyon saatine 1 saat kalaya kadar iptal hakkı bulunuyor. Kullanıcılar erken ayrılmak istediklerinde “Rezervasyonu Bitir” butonunu kullanarak oturumlarını sonlandırabiliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Adalet Parkı Millet Kütüphanesi’nde başlatılan online rezervasyon sisteminin gençlere büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Başkan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin eğitim hayatına katkı sunmak için her alanda yenilikler yapıyoruz. Adalet Parkı Millet Kütüphanemiz, sadece ders çalışmak için değil; aynı zamanda sosyalleşmek, dinlenmek ve verimli vakit geçirmek için tasarlandı. Bu kütüphanemiz oldukça yoğundu. Şimdi de ‘Yanıbaşımda Karatay’ uygulamamız üzerinden başlattığımız online rezervasyon sistemiyle öğrencilerimizin kütüphane kullanımını çok daha kolay ve düzenli hale getirdik. Bu sistem öğrencilerimize de büyük kolaylık sağlayacak. Gençlerimize en iyi ortamları sunmak bizim için bir görev değil, bir sorumluluk. Eğitimde fırsat eşitliği ve konforu birlikte sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.