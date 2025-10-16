Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen’in sabah saatlerinde okul kantin işletmecisinin oğlu olduğu iddia edilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğraması, kentte gündeme damgasını vurdu. Eğitim camiası ve kamuoyu olayı büyük bir tepkiyle kınarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Serkan TORUN / DENİZLİ (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, sabah yaklaşık 08:00 sularında, Karahasanlı Mahallesi’ndeki 2001 Sokak’ta meydana geldi.

19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen, üç çocuğuyla birlikte evden çıkarak çocuklarını okula götürmek üzere evden ayrıldı. Çocuklarını aracına yerleştirmesinin ardından, kendisi de otomobile bineceği sırada saldırganın araya girip ateş ettiği bildirildi. Saldırganın, okul kantininin işletmecisi ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kemalcan K. (17 yaşında) olduğu iddia edildi.

İddialara göre saldırgan üç el ateş etti. Olay anı, saldırganın yanında bulunan bir kişinin cep telefonuyla kayda geçirildiği, bu görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girdiği bildirildi.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti.

Yaralanan Özmen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Özmen’in sağlık durumunun “iyi olduğu” bildirildi.

Olayla ilgili olarak Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Cinayet Bürosu ekiplerinin, saldırganın yakalanması amacıyla çalışma başlattığı ifade edildi.

Bazı haber kaynakları, okulun kantin işletmecisi ile müdür Özmen arasında sözleşme ilişkisi, ticari anlaşmazlıklar ya da karşılıklı şikayetler bulunduğu iddialarını öne sürerken, bu anlaşmazlıkların saldırıya zemin hazırlamış olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor. Ancak henüz resmi makamlar bu iddiaları doğrulamış ya da çürütmüş durumda değil.

Olay, eğitim camiasında derin bir üzüntü ve infiale neden oldu. Karşılıklı paylaşılan açıklamalarda saldırı “şiddetle kınıyoruz” ifadeleriyle lanetlendi.

Eğitim Bir Sen Denizli Şubesi de, Müdür Özmen’in dernek yönetiminde yer aldığı bilgisini paylaşarak saldırıyı sert dille eleştirip, öğretmenlere yönelik şiddetin “normalleşmesine izin verilmeyeceği” vurgusunu yaptı.

Olayla ilgili olarak resmî soruşturma başlatıldı.

Polis, saldırganın yakalanması ve olayın perde arkasının aydınlatılması için geniş çaplı çalışma yürütüyor.

Görüntüleri kaydeden kişi ya da kişiler ile saldırgan arasındaki bağlantının incelenmesi bekleniyor.

Ayrıca olayın kantin işletmecisi ile müdür arasındaki hukuki/ticari ilişki boyutunun da soruşturmada mercek altına alınacağı öngörülüyor.