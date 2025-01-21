Konya'da Karatay Belediyesi tarafından sporseverlerin hizmetine sunulan ve Konya’nın en büyük kapalı tenis kortu ünvanını taşıyan Karatay Tenis Kortu, tenis tutkunlarının buluşma noktası haline geldi.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi Tenis Kortu sporseverlerin büyük beğenisini kazandı. Tesis, modern tasarımı, uluslararası standartlardaki özellikleri ile tenis tutkunlarının yeni adresi haline geldi.

Ulubatlıhasan Mahallesi’nde bulunan tesisin içerisinde uluslararası standartlara uygun üç adet tenis kortunun yanı sıra soyunma ve dinlenme odaları, ziyaretçilerin keyifli zaman geçirebileceği bir kafeterya ve teras alanı yer alıyor. Tesis, sporseverlere hem konforlu hem de modern bir deneyim sunarken, kortlar ise hem profesyonel hem de amatör sporcular için uygun bir altyapıya sahip.

SPORU İLÇEMİZİN MERKEZİ YAPMA VİZYONUMUZLA YATIRIMLARIMIZI HAYATA GEÇİRİYORUZ

Başkan Hasan Kılca, tenise ilgi duyan vatandaşların Karatay Tenis Kortu’na gösterdiği yoğun ilgiden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek; Karatay’ı sporun merkezi yapma vizyonunu gerçekleştirme yolunda önemli adımlar attıklarını belirtti.

Başkan Kılca, Karatay olarak spora ve sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu noktada Kapalı Tenis Kortumuz ilçemize kazandırdığımız yeni nesil spor merkezlerinden bir tanesi oldu ve kısa sürede sporseverlerin gözdesi haline geldi. Tenis kortumuzun kısa sürede bu kadar ilgi görmesi, doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesidir. Tesisimiz, yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda hemşehrilerimizin bir araya gelerek sosyalleştiği, keyifli vakit geçirdiği bir merkez konumunda. Vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçirmesi, spor yapması ve bu güzel ortamdan faydalanması bizim için çok değerli. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel tesisimize davet ediyorum. Karatay, sporun ve sağlıklı yaşamın merkezi olmaya devam edecek” dedi.