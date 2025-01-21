Edirne'de Keşan Ahmet Yenice Ortaokulu’nda, MHP Keşan İlçe Teşkilatı ve UMFED temsilciliği iş birliğiyle uyuşturucu ile mücadeleye yönelik bir konferans düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) iş birliğiyle, Ahmet Yenice Ortaokulu Konferans Salonu’nda önemli bir konferans düzenlendi.

Toplantıya, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ile Keşan ve İpsala Ülkü Ocakları üyeleri katıldı.

UMFED Kadın Kolları Genel Başkanı Adviye Arap, seminerde gençlere ve ailelere madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgiler verdi. Adviye Arap konuşmasında, "Madde bağımlılığıyla mücadele sadece gençlerin değil, ailelerin de dikkat etmesi gereken bir konu. Bu tür farkındalık çalışmaları ile toplumun bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Toplantı, uyuşturucuya karşı alınabilecek önlemler ve çözüm yolları üzerine fikir alışverişi ile sona erdi.