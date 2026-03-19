Ramazan’ın bereketini, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatan bu buluşmalarda hemşehrilerimizin hal ve hatırları soruldu, talepleri dinlendi ve gönül bağları güçlendirildi.

Başkan Mete Memiş ve eşi Zeynep Memiş; İftar sofralarında Şengül Yıldırım ve Gülnaz Narman ile aynı sofrayı paylaştılar. İftar öncesi ziyaretlerde ise, Hafize Tosun, Ayşe Akarsu, Abdullah Pala ve annesi, Gülhanım Arıcı, Emine Kurt, Nahide Çetin ve ailesi, Zümriye Çolak, Nadiye Camadan ve Adalet

Akbaş ile buluştular.

Başkan Memiş, Bayburt Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurgularken,

yaklaşan Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Sosyolog Zeynep Karakolcu’nun da eşlik ettiği bu anlamlı ziyaretler, Ramazan ayının özünü;

paylaşmayı, kardeşliği ve gönül birliğini en güzel şekilde yansıttı.