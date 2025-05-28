Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nde çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu desteği veriyor. Destek için üreticilerden talepler alınmaya başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu desteği veriyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, 3 Haziran Salı gününe kadar talepte bulunabilecek.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, verdiği tarımsal desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kocaeli’nde seracılığı yaygınlaştırmak amacıyla her yıl sağladığı sera desteğini bu yıl da sürdüren Büyükşehir, tarımsal üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesini hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli’ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın önem verdiği tarımsal desteklerden biri olan “Seracılığı Geliştirme Projesi” doğrultusunda yapılan yüzde 50 hibeli destekler, çiftçilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişini de sağlayacak.

Çiftçiler bu proje ile havalandırması uygun olmayan, bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip olacak. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlayacak. Destek verilecek seralar toplam 512 metrekare alanda üretim yapmaya imkân sağlıyor.

Destek olarak verilecek modern seraların naylonu 36 aylık kullanım süresine sahip. Ayrıca UV + IR(LD) + EVA katkılı ve don riskini de azaltıyor. Hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltıyor, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor.

TALEPLER ALINMAYA BAŞLANDI

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, 3 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek.

Şu ana kadar 172 çiftçiye 512 metrekare nodern sera yapılarak teslim edildiği öğrenildi.