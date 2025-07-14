Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” çağrısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden tam destek geldiKOCAELİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı bayrak çağrısı üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana hizmet binası başta olmak üzere tüm iştirakler, etkinlik alanları ve köprüleri Türk Bayrakları ile donattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı tarihi çağrıya hızlıca yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği konuşmasında, “Türkiye’nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır” çağrısı sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanını ay-yıldızlı bayraklarımızla süsledi. Başlatılan kapsamlı çalışmayla Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası başta olmak üzere tüm iştirakler, etkinlik alanları ve köprüler Türk Bayrakları ile donatıldı.

VATANDAŞLARDAN DA BÜYÜK DESTEK GELDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin dört bir yanındaki dijital ekranlar, belediye iştirak binaları, yollar, köprüler ve hizmet noktaları kırmızı-beyaz Türk Bayraklarıyla donatıldı. Tıpkı milli bayramlarımızda olduğu gibi kentin her yerini saran bayraklar, 15 Temmuz’un milli birlik ve beraberlik ruhunu da sokaklara taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin şehri Türk Bayraklarıyla donatması, milli birlik ve beraberliğin simgesi olarak değerlendirildi. Kocaelili vatandaşlar da Büyükşehir’in bu anlamlı adımına büyük destek verdi. Vatandaş evlerine bayraklar asarak milli bayram havasını yaşattı.