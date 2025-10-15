Kocaeli’de oynanan maçta A Millî Futbol Takımımız, rakibini mağlup ederek büyük bir zafer elde etti. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek , puanını 9'a yükseltti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Stadyumu’nda oynanan müsabaka, taraftarların yoğun desteğiyle coşkulu bir atmosfere sahne oldu. Millî Takım, sahadaki performansıyla göz doldururken, tribünlerden yükselen tezahüratlar oyunculara moral verdi.

Milliler Kenan Yıldız'ın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Merih Demiral 22'de farkı ikiye çıkardı.

Yunus Akgün, 35'te 3. golümüzü atarken, karşılaşmanın 52. dakikasında Merih Demiral kendisinin ikinci, takımımızın ise 4. golünü kaydetti.

64. dakikada Gürcistan, farkı 3’e indirdi. Davitashvili’nin topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kochorashvili, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek sonucu 4-1 yaptı.

Karşılaşma, Türkiye’nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından TFF, taraftarların coşkusuna vurgu yaparak, “Zafer #BizimÇocuklar’ın! Kocaeli’de Millî Takımımızı yalnız bırakmayan ve son ana dek desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz” mesajını paylaştı.

SON İKİ MAÇ KASIM'DA

Milli takım, gruptaki son iki maçını 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek.

Play-off maçları 2026'nın Mart ayında oynanacak.

Gürcistan zaferi ardından, A Millilerin Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile basın mensupları zafer anısına birlikte poz verdiler.