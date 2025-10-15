Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye A Millî Futbol Takımı ile Gürcistan Millî Futbol Takımı arasında oynanan maç için Kocaeli Stadı’nda bulundu. Erdoğan, maç dolayısıyla Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma öncesi yapılan görüşme, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Erdoğan ve Kavelaşvili’nin buluşması, maçın coşkulu atmosferinde gerçekleşti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi.