Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin merkezi noktalarında vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan ve haksız kazanç sağlamaya çalışan şahıslara göz açtırmıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi.

İzmit’in yoğun bölgelerinde yapılan denetimlerde vatandaşların dini ve insani duygularını istismar eden kişilere geçit verilmedi. Denetimler kapsamında Milli İrade Meydanı, Santral Mevkii, Gölcük Yolu Sanayi Işıkları, Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı, Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ve Kandıra Sapağı Kavşağı gibi noktalarda çalışmalar yürütüldü.

Yapılan uygulamalarda dilencilik yaptığı tespit edilen 10 kişi ekiplerce yakalanarak işlem yapıldı.

Ayrıca çocukları dilendirdiği belirlenen 2 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaşlardan da duygu sömürüsüne karşı dikkatli olmalarını ve benzeri durumları yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.