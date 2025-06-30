Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, inşaat çalışmalarında sona gelinen Yunuseli ve Küplüpınar mahallelerindeki kreşlerde incelemelerde bulundu. Başkan Aydın, her iki kreşinde yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacağının müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi’de yaşayan çocukları çağdaş ve nitelikli bir eğitime kavuşturmak için çalışmalar yürüten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, inşaatı bitme noktasına gelen ve açılmak için gün sayan Yunuseli ve Küplüpınar mahallelerindeki kreşleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak inşaatı yüzde 90 oranında tamamlanan Yunuseli Mahallesi’ndeki Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ni ziyaret eden Başkan Aydın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde 20’şer kişilik 6 adet kreş sınıfı, 3 adet yönetim odası ve açık oyun alanı bulunacak. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen kreşte 120 öğrenci, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alacak. Başkan Aydın, daha sonra inşaatı büyük oranda biten ve Ağustos ayında hizmete açılması planlanan Küplüpınar Mahallesi’ndeki kreşi ziyaret etti. Kreşin inşaatına katkıda bulunan hayırsever iş insanları Osman ve Ali Özelif’in merhum babaları Hamit Özelif’in adını taşıyacak olan 2 katlı kreş, 600 metre kare alanda 80 öğrenciye hizmet verecek

“500’E YAKIN ÇOCUĞUMUZU ÇAĞDAŞ, ATATÜRKÇÜ VE CUMHURİYETÇİ BİR EĞİTİME KAVUŞTURACAĞIZ”

Osmangazi’de kreş sayısının kısa süre içerisinde 7’ye ulaşacağını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Yunuseli’de inşaatı devam eden Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin inşaatını ziyaret ettik. İnşaatın şu anda yüzde 90’ı tamamlanmış durumda. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında temelini attığımız kreşimizi Temmuz veya Ağustos ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Eylül ayında çocuklarımızın eğitim görmesini sağlayacağız. 120 çocuğumuz bu kreşimizde eğitim alacak. Emeği geçen hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Osmangazi’de kreş sayımız kısa süre içinde 7’ye ulaşacak. 500’e yakın çocuğumuza da çağdaş, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir eğitime kavuşturmuş olacağız” dedi.